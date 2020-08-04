Криклий хочет вооружить газовыми баллончиками проводников в поездах

Министр уверен, что работникам поездов нужны хотя бы элементарные спецсредства.

Сотрудникам “Укрзализныци“ могут разрешить использовать газовые баллончики для самозащиты. Об этом “Громадському радіо“ рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники “Укрзализныци“ ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще“, - подчеркнул министр.

Напомним, 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где находилась женщина с маленьким сыном, начал ее бить и пытался изнасиловать. Нападавшего задержали и передали полиции.