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В Харькове задержан мужчина, до смерти забивший своего отца

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Сын поспорил с отцом, который злоупотреблял алкоголем.
Фото с места преступления
Фото с места преступления
hk.npu.gov.ua

В Харькове полиция задержала 32-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве собственного отца. Об этом информирует Нацполиция Харьковской области.

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По версии следствия, 2 августа медики “скорой помощи“ сообщили в полицию о том, что они на квартире дома по улице Гарибальди нашли умершего мужчину с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и эксперты.

Было установлено, что умерший – это 56-летний владелец квартиры. На его теле обнаружили многочисленные гематомы и другие признаки насильственной смерти.

Полиция установила, что у погибшего мужчины в ночь с 31 июля на 1 августа был сильный конфликт со своим сыном. Причина – злоупотреблением отцом спиртными напитками. Во время конфликта сын побил отца. От полученных травм он умер.

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По данному факту открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ходе конфликта сын избил отца и убил мать. Причины конфликта выясняются.

 

Фото с места преступления
Фото с места преступления
hk.npu.gov.ua

 

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Теги: Харьков, отец, сын, убийство
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