На видео сняли, как в Сумах горел грузовик с зерном

Водитель заметил возгорание и вовремя выбрался из машины.

Инцидент произошел в районе очистных сооружений в Сумах. Там воспламенилась фура DAF, груженая зерном.

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Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

О происшествии заявили случайные очевидцы. На место отправился дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Огонь полностью охватил грузовик и перекинулся на полуприцеп с грузом. Пламя удалось локализовать и предотвратить загорание зерна.

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К спасательной операции привлекалось 9 сотрудников спасательной службы и 3 единицы техники.

По предварительной информации, фура загорелась во время движения. Водитель вовремя заметил в боковое зеркало огонь под шасси. Как только он выпрыгнул из авто, оно тут же оказалось охвачено пламенем. Причина пожара устанавливается.

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