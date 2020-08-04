Поездам разрешат высаживать пассажиров в "красной зоне" – Криклий

Кабмин пересмотрит правила курсирования поездов через красную зону карантина.

Поезда межобластного сообщения всё-таки будут останавливаться в городах, отнесенных к “красной зоне“ карантина. С таким предложением Министерство инфраструктуры обратилось к правительству, рассказал глава ведомства Владислав Криклий в интервью “Громадському Радіо“.

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Министр отметил недоработку властей, когда пассажиры узнавали о том, что остановки не будет, уже находясь в поезде. По его мнению, нужно было сразу информировать людей о том, как будет курсировать поезд с учетом карантинных зон.

Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет, - заявил Криклий.

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Министр пообещал, что в среду, 5 августа, во время очередного заседания Кабинета министров данный вопрос будет поднят на обсуждение и принято соответствующее постановление.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця запретила поездам останавливаться в Луцке и Тернополе, которые отнесены в красную зону карантина. Застигнутые этой новостью уже в дороге, пассажиры одного из поездов устроили бунт, требуя сделать остановку в Тернополе.