На карантине люди работают на 48 минут дольше - исследование

В марте, когда карантин только ввели, людей перерабатывали по 2-3 часа, но теперь время переработки снизилось, хоть и осталось существенным.

На карантине люди работают в среднем на 48,5 минут дольше, чем обычно, а также имеют больше встреч и переписок. К таким выводам пришла частная некоммерческая организация США Национальное бюро экономических исследований, передает Bloomberg во вторник, 4 августа.

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Июльское исследование показало, что за время карантина выросла не только протяженность рабочего дня, но и количество собраний (на 12,9%), а также число их участников (на 13,5%). Сами же встречи стали короче примерно на 20%. Кроме того, люди намного активнее стали пользоваться электронными почтовыми ящиками, отправляя на 40% больше писем.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие более 3 млн пользователей электронной почты из Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Стоит отметить, что сразу же после введения карантина пользователи посвящали работе на два-три часа больше своего времени, чем обычно. Теперь этот показатель снизился, а в некоторых странах и вовсе вернулся на докарантинный уровень.

Напомним, что ранее были названы лучшие города мира для удаленной работы. Людям, работающим на “удаленке“, предложили список городов, которые лучше всего подходят для такой работы. Фрилансеров устроит все – от скорости интернета и аренды жилья до различных развлечений и уровня медицины.

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Также сообщалось, что из-за кризиса 800 млн человек могут стать безработными. Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 миллионов рабочих мест, хотя прогнозы предполагали потерю 305 миллионов.

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