В Киеве задержали боевика "Самообороны Крыма"

Мужчина активно способствовал российской оккупации полуострова, за что получил от России медаль.

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Прокуратура Автономной республики Крым на территории города Киева провела санкционированные обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

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Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“, в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи поселка Массандра. При этом, подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова.

За свои “заслуги“ перед оккупантами, в 2016 году “самообороновец“ получил медаль “За возвращение Крыма“.

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По результатам проведенных 4 июня 2020 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты материалы подтверждающие содействие оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от трех до восьми лет (в редакции от 2014 года).

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В настоящее время прокуратура автономии направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что детский лагерь в Крыму передали в собственность Чечне. Объект передали “в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом“.