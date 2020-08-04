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В Киеве задержали боевика "Самообороны Крыма"

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Мужчина активно способствовал российской оккупации полуострова, за что получил от России медаль.
В Киеве задержали боевика "Самообороны Крыма"
© ark.gp.gov.ua
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В Киеве задержали боевика "Самообороны Крыма"
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Прокуратура Автономной республики Крым на территории города Киева провела санкционированные обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

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Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“, в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи поселка Массандра. При этом, подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова.

За свои “заслуги“ перед оккупантами, в 2016 году “самообороновец“ получил медаль “За возвращение Крыма“.

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По результатам проведенных 4 июня 2020 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты материалы подтверждающие содействие оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от трех до восьми лет (в редакции от 2014 года).

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В настоящее время прокуратура автономии направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что детский лагерь в Крыму передали в собственность Чечне. Объект передали “в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом“.

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Теги: Крым, аннексия Крыма, самооборона Крыма, Киев
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Комментариев (2)
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alex-zol    04.08.2020, 15:05
Оценка:  -19
alex-zol
С военником и медалями приехал))))))))) лучше про узбеков, мультики снимайте)))))))))))))))))))
Колишній-східняк    04.08.2020, 14:40
Оценка:  +1
Колишній-східняк
от трех до восьми лет? Так мало?
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