В Карпатах аномальное "нашествие" туристов

Инфраструктура Карпат оказалась не готовой к огромному количеству туристов.

На карпатских дорогах из-за большого количества индивидуальных туристов образовались огромные “пробки“. Инфраструктура Карпат оказалась не в состоянии принять всех отдыхающих. Об этом сообщает Игорь Губилит в Facebook.

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По словам Губилита, туристическая отрасль Карпат с трудом справлялась с группами туристов, но не выдержала, когда началось летнее “нашествие“ одиночных туристов.

На прошлой неделе в районе Синевира, водопада Каменка и крепости Тустань наблюдалось особенно много индивидуальных туристов. Почти все они приехали в горы на собственных автомобилях.

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В Карпатах много красивых мест, но некоторые из них туристы, отмечает Губилит, не посещают. Всех отдыхающих почему-то тянет в одни и те же места.

Ранее ГСЧС попросила всех туристов, которые отправляются в Карпаты, оставлять онлайн-заявку. Это нужно для того, чтобы при необходимости спасатели вовремя успели на помощь.