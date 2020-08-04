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В Карпатах аномальное "нашествие" туристов

Комментариев: 1
Инфраструктура Карпат оказалась не готовой к огромному количеству туристов.
Дорожные "пробки" в Карпатах
Дорожные "пробки" в Карпатах
facebook.com/hubilit

На карпатских дорогах из-за большого количества индивидуальных туристов образовались огромные “пробки“. Инфраструктура Карпат оказалась не в состоянии принять всех отдыхающих. Об этом сообщает Игорь Губилит в Facebook.

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По словам Губилита, туристическая отрасль Карпат с трудом справлялась с группами туристов, но не выдержала, когда началось летнее “нашествие“ одиночных туристов.

На прошлой неделе в районе Синевира, водопада Каменка и крепости Тустань наблюдалось особенно много индивидуальных туристов. Почти все они приехали в горы на собственных автомобилях.

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В Карпатах много красивых мест, но некоторые из них туристы, отмечает Губилит, не посещают. Всех отдыхающих почему-то тянет в одни и те же места.

Ранее ГСЧС попросила всех туристов, которые отправляются в Карпаты, оставлять онлайн-заявку. Это нужно для того, чтобы при необходимости спасатели вовремя успели на помощь.

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Теги: Карпаты, туристы
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Комментариев (1)
МаксимУм    04.08.2020, 15:27
Оценка:  0
МаксимУм
Парковка на дороге и одна полоса для проезда. Встречные машины не могут разминуться... Это и в Киеве и в Одессе и во Львове.
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