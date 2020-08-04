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НАПК обвиняет "слугу" Потураева в нарушении антикоррупционного закона

Комментариев: 1
На депутата уже составлен протокол, который передан на рассмотрение суда.
Никита Потураев
Никита Потураев
facebook.com/nikita.poturaev

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило административный протокол в отношении народного депутата от фракции “Слуга народа“ Никиты Потураева. Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

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В сообщении отмечается, что админпротокол связан с тем, что народный избранник не уведомил НАПК в предусмотренный законом срок о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Что именно не указал депутат, не уточняется.

Такие же протоколы получили начальник управления прокуратуры Кировоградской области Виталий Вергелес и экс-начальница отдела Звенигородской райгосадминистрации Наталья Кузнецова.

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Кроме того, специалисты НАПК выявили признаки нарушения требований закона в сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов и обратились в суд в отношении мэра Ужгорода Богдана Андреева, директора международного аэропорта “Черновцы“ Бориса Морского и бывшего замначальника регионального сервисного центра МВД на Закарпатье Михаила Бойчука.

Напомним, в начале июля Зеленский сознался в серьезном нарушении антикоррупционного закона. Президент заявил, что готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

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Теги: НАПК, коррупция, Слуга народа, Потураев, народные депутаты, Ужгород
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Комментариев (1)
alex-zol    04.08.2020, 15:04
Оценка:  -18
alex-zol
мерзкое существо!!!!
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