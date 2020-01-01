На море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов

Рыб запечатлел на видео местный эколог.

Необычных морских обитателей заметили отдыхающие у одесских берегов. Так, на “собачьем” пляже в море засняли скатов-хвостоколов.

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Рыбок показал одесский эколог Владислав Балинский, выложив видео в соцсети.

Несмотря на грозный вид, эти древнейшие хрящевые рыбы очень пугливы. Мне пришлось надеть самые длинные ласты, чтобы хоть несколько секунд удержать этого красавца в кадре, - написал автор ролика.

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Скаты-хвостоколы, которые также известны как морские коты, - одни из наиболее опасных обитателей Черного моря. Сами они не нападают, но могут больно ужалить, если на них случайно наступить.

Скаты любят прятаться на дне, и опасность в том, что их не всегда можно заметить. Место укола может сильно болеть, так как рыба ядовитая. Если обломок осторого шипа застрянет в ране, нужно срочно обратиться в больницу.

Морские коты опасаются шумных мест и редко приближаются к берегу. Но могут подплывать ближе с холодным течением. Даже самым любопытным не советуют трогать их руками и тем более хватать за хвост.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции открыли первый подводный музей.

