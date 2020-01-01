На фото показали ярко-красную луну в небе над Одессой

Природное явление назвали фантастически красивым.

Огромный лунный диск красного цвета наблюдали одесситы вечером в понедельник, 3 августа. Яркая луна взошла над морем и попала в объективы фотокамер.

Так, снимки природного явления выложил пользователь соцсети Александр Сивенко.

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На фото видно, как небесное тело буквально вынырнуло из воды и осветило горизонт. Повисшая в небе полная луна вызвала бурю восхищения у очевидцев.

Отдыхающие подольше задержались на пляже, чтобы вдоволь налюбоваться космическим зрелищем.

Напомним, ранее мы писали, что на море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов.

