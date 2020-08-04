На Закарпатье рыбака утопила слишком крупная рыба, клюнувшая на крючок

О необычном происшествии рассказали закарпатские спасатели.

В Закарпатской области мужчина погиб во время рыбалки. По словам очевидцев, его утащила под воду крупная рыба, которая попалась на крючок. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что сообщение о гибели рыбака на озере вблизи села Бугорок Иршавского района поступило спасателям 3 августа в 14:05. Как сообщили очевидцы, мужчина один ловил рыбу. На крючок попалась большая рыба, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно и в 16:30 нашли тело утопленника, жителя Мукачево. Его тело достали из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года утонули около 800 украинцев. Каждый десятый погибший на водоемах – ребенок.