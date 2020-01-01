Во Львове отказались соблюдать часть ограничений оранжевой зоны

Городские власти решили "адаптировать" решение правительственной комиссии по эпидемической безопасности.

Несмотря на запрет правительства, фитнес-центры и хостелы во Львове будут продолжать работу. Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

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“Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев“, - написал он.

Как сообщается на сайте горсовета, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове “оранжевой“ зоны карантина.

Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований, - говорится на сайте горсовета.

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Львовский городской совет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все рекомендации по карантину, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать физической дистанции и тому подобное.

Напомним, 31 июля решением правительственной комиссии Львов был отнесен к оранжевой зоне карантина. Среди прочего это означает полный запрет на работу хостелов и спортивных учреждений.