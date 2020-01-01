В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: Подробности

Домашних насильников предлагают отправлять на общественно полезные работы на срок от 120 до 360 часов.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3908-1, который предлагает лиц, виновных в домашнем насилии, привлекать к общественно полезным работам. Заработанные насильниками денежные средства будут получать пострадавшие, сообщает замглавы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук.

Читай также: Зеленский ответил на петицию о домашнем насилии

По словам Кравчук, виновных в домашнем насилии нужно привлекать к общественно полезным работам на срок от 120 до 360 часов, в зависимости от тяжести совершенного административного нарушения. Она уверена, что нарушители в этом случае быстро осознают свои ошибки. Тем более, что деньги будут получать не они, а пострадавшие от домашнего насилия лица.

Читай также: Побои, депрессия: Беременная девушка рассказала о жизни с топ-чиновником УЗ

Кроме того, законопроект предлагает рассматривать в суде дела о домашнем насилии без присутствия самих насильников. Ведь они не спешат приходить в суды, что сильно затягивает судебные процессы.

Напомним, что в Верховной Раде уже есть один законопроект, предусматривающий усиление наказания за домашнее насилие - №3908. Но в нем речь идет об увеличении штрафов для людей, любящих дома распускать руки. В частности, штраф предлагают увеличить на сумму от 17 000 до 68 000 грн.