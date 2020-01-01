Инновации для малогабаритных кухонь – В украинской версии тоже

У Вас небольшая кухня, Вы любите готовить или предстоит ремонт, при этом хочется что-то изменить к лучшему? Хотите иметь красивый дизайн и уют и вместе с тем, экономно использовать площадь кухни? Тогда эта статья будет полезной для Вас.

Именно для Вас командой ТМ VENTOLUX была разработана новая коллекция компактной бытовой кухонной техники SMART LINE 45 - первое комплексное решение для малогабаритных кухонь. Вся техника имеет ширину 45-50см, в отличие от стандартных размеров в 60см, благодаря чему Вы сможете более рационально использовать пространство на кухне.

Для кого предназначена компактная серия SMART LINE 45?

Компактная техника из линейки SMART LINE 45 – это рациональное и лучшее на сегодня решение для популярных SMART -квартир, жилищ с небольшой площадью кухни, для собственников больших кухонь, у которых нет необходимости в традиционной технике шириной 60 см. Такую технику часто приобретают небольшие семьи на 2-3 человека, которым достаточно варочной поверхности на 3 конфорки. При этом Вам не нужно покупать по частям технику, ведь мы предоставляем готовое решение – полный комплект компактной техники для кухни в одном цвете.

Какая техника входит в линейку?

Представляем Вам полный ассортимент компактной бытовой техники ТМ VENTOLUX:

Вытяжки 45-50 см.

Варочные поверхности 45 см (3-конфорочные поверхности).

Духовки 45 см.

Посудомоечные машины 45см.

Мойки из искусственного камня до 50см

Вы сможете использовать полноценный набор техники для Вашей кухни, который будет идеально совпадать по дизайну и цвету.

Преимущества компактной серии SMART LINE 45

Компактная бытовая техника для кухни из серии SMART LINE 45 имеет ряд преимуществ.

Размер

Узкая техника обеспечит максимальное повседневное удобство, ведь в основном ширина техники всего 45 см, что экономит и так ограниченное место на кухне, позволяя наслаждаться комфортом от использования техники.

Умная техника

Функции приборов точно такие, как и у изделий, шириной 60 см. А значит, выбирая компактную бытовую технику, Вы получаете такой же комфорт и простоту использования.

Духовки имеют 6 функций, таймер, термостат, охлаждающий вентилятор, боковые хромированные направляющие, внутренне стекло LOW-E и т.д

Газовые поверхности имеют газ-контроль, автоматический электроподжиг, чугунные решетки, мощную WOK-конфорку.

Стеклокерамические и индукционные варочные поверхности имеют полностью одинаковые функции, что и их собратья с шириной 60см: сенсорные кнопки и дисплей, индикатор безопасности нагрева, блокировка от детей, индикатор включения блокировки от детей, таймер и т.д.

Вытяжки имеют аналогичную производительность, что и модели на 60см: 3 скорости, алюминиевый фильтр, обратный клапан и т.д. Благодаря этому они прекрасно будут заботиться о чистом воздухе и Вашем здоровье.

Функционал посудомоечных машин с шириной 45 см полностью совпадает с их аналогами на 60 см

Дизайн и цвет

Техника доступна в различных цветовых решениях – черная, белая, кремовая и нержавеющая сталь. Эстетичный и современный дизайн дополнит интерьер любой кухни.

Что можно приготовить на данной технике?

Техника эффективно выполняет свои функции. К примеру, в духовке Вы без проблем приготовите любимые блюда: нежную курочку, сочную буженину, румяный пирог или торт ко дню рождения ваших любимых, воздушные безе, ну и как же без пиццы?

На 3-конфорочных варочных поверхностях легко поместится одновременно большая кастрюля и две средних, или же большая, средняя кастрюли и турка для вкусного утреннего кофе.

После приятного ужина в кругу семьи и друзей Вы сможете сэкономить время, загрузив до 10 комплектов посуды в посудомоечную машину. Если же посуды немного, можно просто использовать мойку, которая имеет большую глубину чаши (20 см), что позволяет погрузить и мыть в ней несколько комплектов, не разбрызгивая воду.

Тяжело ли устанавливать компактную технику SMART LINE 45 в мебель?

Даже если у Вас небольшая кухня, компактная бытовая техника для кухни с ее размерами, позволит использовать все необходимые приборы, не ставя Вас перед выбором - от чего отказаться, ведь за счет узких габаритов Вы сохраните дополнительное пространство. К примеру, для рабочей зоны между варочной поверхностью и мойкой, возле духовки можно создать дополнительный шкафчик на 15 см для хранения жидкостей в бутылках.

Не нужно бояться, что компактная бытовая техника для кухни создаст проблемы на этапе выбора кухонной мебели и ее дальнейшей установки. Соответствующая мебель со шкафчиками на 45 см уже давно присутствует в Украине и ее производство не является редкостью. Мебельные мастера также имеют большой опыт в работе, ведь принципы установки одни и те же - что для 45см, что для 60 см, нужно только учитывать размеры.

Последние новинки компактной бытовой техники

Линейку SMART LINE 45 можно по праву назвать не только компактной, но и умной техникой. Все модели имеют современный дизайн, поэтому, несомненно, станут украшением Вашей кухни. А функционал техники делает процесс приготовления еды и ухода за посудой максимально быстрым и комфортным.

Мы регулярно пополняем линейку SMART LINE 45 новыми моделями, чтобы каждый мог подобрать для себя желаемую технику по дизайну, необходимым параметрам и цене. На сегодня линейка состоит из более 60 моделей и постоянно расширяется.

Гарантийный срок

Гарантия на технику 3 года (2 года полной гарантии и 1 год бесплатного сервисного обслуживания), а на мойки из искусственного камня – 10 лет.

Где купить?

Купить компактную бытовую технику из линейки SMART LINE 45 полным комплектом (вытяжка, духовка, варочная поверхность, посудомоечная машина и мойка) можете в официальном интернет-магазине Ventolux.

SMART LINE 45 - первое комплексное решение в Украине для малогабаритных кухонь!

VENTOLUX – техника со вкусом!

Інновації для малогабаритних кухонь - нова лінійка компактної кухонної техніки SMART LINE 45 від ТМ VENTOLUX

У Вас невелика кухня, Ви любите готувати або потрібно робити ремонт, при цьому хочеться щось змінити на краще? Хочете мати гарний дизайн і затишок і в той же час, економно використовувати площу кухні? Тоді ця стаття буде корисною для Вас.

Саме для Вас командою ТМ VENTOLUX була розроблена нова колекція компактної побутової кухонної техніки SMART LINE 45 - перше комплексне рішення для малогабаритних кухонь. Вся техніка має ширину 45-50см, на відміну від стандартних розмірів в 60см, завдяки чому Ви зможете більш раціонально використовувати простір на кухні.

Для кого призначена компактна серія SMART LINE 45?

Компактна техніка з лінійки SMART LINE 45 - це раціональне і краще на сьогодні рішення для популярних SMART-квартиру, жител з невеликою площею кухні, для власників великих кухонь, у яких немає необхідності в традиційній техніці шириною 60 см. Таку техніку часто купують невеликі сім'ї (на 2-3 людини), яким досить варильної поверхні на 3 конфорки. При цьому Вам не потрібно купувати техніку по частинах, адже ми надаємо готове рішення - повний комплект компактної техніки для кухні в одному кольорі.

Яка техніка входить в лінійку?

Представляємо Вам повний асортимент компактної побутової техніки ТМ VENTOLUX:

Витяжки 45-50 см.

Варильні поверхні 45 см (3-конфорочні поверхні).

Піч 45 см.

Посудомийні машини 45см.

Мийки зі штучного каменю до 50см

Ви зможете використовувати повноцінний набір техніки для Вашої кухні, який буде ідеально збігатися з дизайну і кольору.

Переваги компактної серії SMART LINE 45

Компактна побутова техніка для кухні з серії SMART LINE 45 має ряд переваг.

Розмір

Вузька техніка забезпечить максимальну повсякденну зручність, адже в основному ширина техніки всього 45 см, що економить і так обмежене місце на кухні, дозволяючи насолоджуватися комфортом від використання техніки.

Розумна техніка

Функції компактної техніки точно такі, як і у виробів, шириною 60 см. А значить, вибираючи компактну побутову техніку, Ви отримуєте такий же комфорт і простоту використання.

Духовки мають 6 функцій, таймер, термостат, охолоджуючий вентилятор, бічні хромовані тримачі, внутрішньо скло LOW-E і т.д

Газові поверхні мають газ-контроль, автоматичний електропідпал, чавунні решітки, потужну WOK-конфорку.

Склокерамічні та індукційні варильні поверхні мають повністю однакові функції, що і їхні побратими з шириною 60см: сенсорні кнопки і дисплей, індикатор безпеки нагріву, блокування від дітей, індикатор включення блокування від дітей, таймер і т.д.

Витяжки мають аналогічну продуктивність, що і моделі на 60см: 3 швидкості, алюмінієвий фільтр, зворотний клапан і т.д. Завдяки цьому вони чудово будуть піклуватися про чистому повітрі і Ваше здоров'я.

Функціонал посудомийних машин з шириною 45 см повністю збігається з їх аналогами на 60 см

Дизайн і колір

Техніка доступна в різних колірних рішеннях - чорна, біла, кремова та нержавіюча сталь. Естетичний і сучасний дизайн доповнить інтер'єр будь-якої кухні.

Що можна приготувати на цій техніці?

Техніка ефективно виконує свої функції. Наприклад, в духовці Ви без проблем приготуєте улюблені страви: ніжну курочку, соковиту буженину, рум'яний пиріг або торт до дня народження ваших улюблених, повітряні безе, ну і як же без піци?

На 3-конфорочних варильних поверхнях легко поміститься одночасно велика каструля і дві середні, або ж велика, середня каструлі та турка для смачного ранкової кави.

Після приємної вечері в колі сім'ї та друзів Ви зможете заощадити час, завантаживши до 10 комплектів посуду в посудомийну машину. Якщо ж посуду трохи, можна просто використовувати мийку, яка має велику глибину чаші (20 см), що дозволяє занурити і мити в ній кілька комплектів, не розбризкуючи воду.

Чи важко встановлювати компактну техніку SMART LINE 45 в меблі?

Навіть якщо у Вас невелика кухня, компактна побутова техніка для кухні з її розмірами, дозволить використовувати всі необхідні прилади, не ставлячи Вас перед вибором - від чого відмовитися, адже за рахунок вузьких габаритів Ви збережете додатковий простір. Наприклад, для робочої зони між варильною поверхнею та мийкою, біля духовки можна створити спеціальну шафу на 15 см для зберігання рідин в пляшках.

Не потрібно боятися, що компактна побутова техніка для кухні створить проблеми на етапі вибору кухонних меблів і їх подальшої установки. Відповідні меблі з шафами на 45 см вже давно присутній в Україні і їх виробництво не є рідкістю. Меблеві майстри також мають великий досвід в роботі, адже принципи установки одні і ті ж - що для 45см, що для 60 см, потрібно тільки враховувати розміри.

Останні новинки компактної побутової техніки

Лінійку SMART LINE 45 можна по праву назвати не тільки компактною, але і розумною технікою. Всі моделі мають сучасний дизайн, тому, безсумнівно, стануть прикрасою Вашої кухні. А функціонал техніки робить процес приготування їжі і догляду за посудом максимально швидким і комфортним.

Ми регулярно поповнюємо лінійку SMART LINE 45 новими моделями, щоб кожен міг підібрати для себе бажану техніку по дизайну, необхідним параметрам і ціною. На сьогодні лінійка складається з понад 60 моделей і постійно розширюється.

Гарантійний термін

Гарантія на техніку 3 роки (2 роки повної гарантії і 1 рік безкоштовного сервісного обслуговування), а на мийки з штучного каменю - 10 років.

Де купити?

Купити компактну побутову техніку з лінійки SMART LINE 45 повним комплектом (витяжка, духовка, варильна поверхня, посудомийна машина і миття) можете в офіційному інтернет-магазині Ventolux.

SMART LINE 45 - перше комплексне рішення в Україні для малогабаритних кухонь!

VENTOLUX - техніка зі смаком!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.