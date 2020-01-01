В ресторане Одессы отравились шесть человек

Пострадавшие, в том числе один ребенок, отправлены в больницу.

В одном из ресторанов Одессы произошло массовое отравление людей, сообщает “Думская“ со ссылкой на заместителя главного санитарного врача Одесской области Сергея Дементьева. Шесть человек, в том числе один ребенок, отправлены в больницу.

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31 июля в Городскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали двух мужчин с предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит“. В дальнейшем в больницу доставили еще четверых человек. Позже им всем поставили диагноз “сальмонеллез“.

Все они были на банкете в одном из ресторанов Одессы. У некоторых из них первые симптомы отравления появились на следующий день.

Сотрудники Госпродпотребслужбы проверили ресторан, в котором, как подозревают, произошло массовое отправление людей. Они обнаружили множество нарушений. Например, продукты питания не имели необходимую маркировку, их хранили без соблюдения норм и т.д.

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Продукты изъяты, ресторан временно закрыли. Продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Харькове в больницу с диагнозом “ботулизм“ попали две женщины. Они съели вяленого леща, которого купили в магазине.