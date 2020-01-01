Избиение украинки в Турции: К делу подключили МВД Украины и дипломатов

Украина официально обратилась к Турции с призывом быстро и объективно расследовать инцидент.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи в связи с избиением в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк. Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбук.

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“По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине – госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами“, - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование, а также на привлечение виновных к ответственности.

Напомним, ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее саму и ее друзей избила охрана на пляже в Турции. Владелец пляжа назвал ее заявление клеветой.