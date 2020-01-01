Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избиение украинки в Турции: К делу подключили МВД Украины и дипломатов

Комментариев: 0
Украина официально обратилась к Турции с призывом быстро и объективно расследовать инцидент.
Украинская модель заявила об избиении в Турции
Украинская модель заявила об избиении в Турции
facebook.com/anton.gerashchenko.7

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи в связи с избиением в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк. Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбук.

Читай также: На видео попала драка из-за маски в супермаркете Запорожья

“По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине – госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами“, - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование, а также на привлечение виновных к ответственности.

facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее саму и ее друзей избила охрана на пляже в Турции. Владелец пляжа назвал ее заявление клеветой.

Поделись:
Теги: Турция, МВД, Антон Геращенко, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь