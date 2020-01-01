В Николаевской области могут усилить карантин

Николаевщина находится в "зеленой" зоне распространения COVID-19, но есть опасность попасть в "желтую".

Ситуация с распространением коронавируса в Николаевской области развивается таким образом, что она из “зеленой“ зоны может оказаться в “желтой“. Об этом информирует Николаевская ОГА.

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На данный момент в Николаевской области показатель заболеваемости COVID-19 почти достиг максимума, который может быть в “зеленой“ зоне - 7,94 на 100 тысяч населения. Если регион достигнет отметки в 8, то тогда ему присвоят более строгий карантинный уровень – “желтый“.

Кроме того, учитываются и другие показатели. Например, коэффициент выявления случаев инфицирования. А этот показатель на Николаевшине за последние семь дней тоже вырос - 9,1% (норма - не более 11%).

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Если динамика распространения коронавируса в Николаевской области сохранится, то госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая соберется на свое очередное заседание через пять дней, может усилить карантин.

С 1 августа Украина разделена на четыре карантинные зоны, в зависимости от распространения COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что местные власти не имеют права не принимать условия карантина.