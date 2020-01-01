В Ивано-Франковске не осталось мест в реанимациях для больных COVID

Обе городские больницы, где лечат коронавирусных пациентов, уже переполнены.

В реанимации Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы Ивано-Франковска, где лечат больных COVID-19, больше нет свободных мест. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на начальницу управления здравоохранения Марию Бойко.

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“По состоянию на сегодняшнее утро в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице находятся 294 пациента с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены“, - рассказала чиновница.

В отделениях интенсивной терапии этих больниц находится по 9 пациентов. Кроме того, восьми больным оказывается неинвазивная терапия. Еще два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1061 нового пациента с COVID-19. В целом с начала эпидемии болезнь подтвердили у 74 219 украинцев.