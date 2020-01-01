На Закарпатье рыба увлекла рыбака на дно реки

Мужчина поймал рыбу на крючок, но та утащила его в озеро, в результате чего он утонул. Его тело нашли водолазы ГСЧС.

В Закарпатской области рыбак утонул, поймав на крючок крупную рыбу, которая увлекла его за собой на дно. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 4 августа.

"В Службу спасения в понедельник, 3 августа, в 14:05 поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, мужчина ловил рыбу один.

"На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра", - продолжили спасатели.

Водолазы прочесали дно и спустя два часа после сообщения нашли его тело. Утопленником оказался житель города Мукачево. Его изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Напомним, что ранее на Херсонщине полицейский погиб, спасая тонущих детей. На Арабатской стрелке детей уносило течением на глубину, поэтому мужчина бросился им на помощь.

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