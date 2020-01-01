На Донетчине задержали группу наркоторговцев

Преступники продавали наркотики только лицам, которых знали.

В Добропольском районе Донецкой области сотрудники полиции прекратили противоправную деятельность группы преступников, которые занимались производством и продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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По версии следствия, в преступную группу входило пять человек. Они организовали торговлю наркотиками с февраля 2020 года. Товар продавали только тем лицам, которых они знали.

Полиции пришлось 10 раз сделать оперативную закупку запрещенных наркотических препаратов. Это было необходимо для получения вещественных доказательств. Во время обысков у подозреваемых изъято оборудования для производства наркотиков. Кроме того, изъяты вещества, из которых их делали.

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По данному факту открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Ранее группу наркоторговцев задержали в Киеве. Четыре человека производили и продавали амфетамин.