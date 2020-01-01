У Авакова назвали условия для охраны пассажирских поездов

Полиция сможет охранять поезда при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования.

Полиция будет охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы. Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"Об инициативе АО Укрзализныця привлечь полицейских к охране пассажирских поездов. Мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейский подразделений, эти функции должны были осуществлять", - написал Мартыненко

По его словам, порядок взаимодействия органов полиции с подразделениями АО Укрзализныця был утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры еще в марте 2020 года.

Он процитировал этот приказ, где отмечается, что при выявлении уголовных, административных правонарушений, других происшествий на объектах железнодорожного транспорта или в подвижном составе работники подразделений АО Укрзализныця немедленно сообщают об этом орган (подразделение) полиции.

Также, по словам Мартыненко, в этом приказе отмечается, что до прибытия полицейских, по возможности, принимаются меры по недопущению посторонних лиц к месту происшествия и при необходимости вызывается экстренная медицинская помощь и / или другие аварийно-спасательные службы.

"Для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо такие подразделения перед тем создать, расширив штат полицейских, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. Иначе все это работать не будет", - уточнил Мартыненко.

Он отметил, что кроме того, постановлением было утверждено Положение о ведомственной военизированной охране на железнодорожном транспорте.

Эта охрана не ограничена количеством работников, обеспечена огнестрельным оружием и, кроме объектов инфраструктуры, охраняет железнодорожные перевозки - правда грузовые.

"У меня простое предложение к коллегам из Министерства инфраструктуры - расширьте полномочия ВОХР (военизированной охраны - ред.), Внеся изменения в постановление № 7, добавив туда кроме грузовых еще и пассажирские перевозки. А дальше, после обнаружения уголовного или административного правонарушения, действуйте согласно Порядку взаимодействия органов полиции с подразделениями АО Украинская железная дорога, утвержденного совместным приказом МВД и МИУ N 204/175 ", - уточнил Мартыненко.

Как сообщалось, ряд сотрудников Укрзализныци уволили после скандала , который произошел в поезде.

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