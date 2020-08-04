МВД заинтересовалось избиением модели в Турции
МВД Украины обратилось к турецким дипломатам по поводу избиения украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на пляже в Чешме. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"По поручению Министра внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк... в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами", - сообщил Геращенко.
Тем временем, в сети появилось видео момента драки.
"UNL"U MODELI KIM D"OVD"U?— 24 TV (@yirmidorttv) August 4, 2020
Ukraynali modelin darp edilmesine iliskin g"or"unt"uler ortaya cikti pic.twitter.com/zDP3xb1Q1U
Напомним, ранее Кирилюк сообщила, что отдыхала на пляже в Турции вместе со своим парнем и компанией друзей. По ее словам, в тот вечер на них напала служба безопасности Momo. Пострадали четыре девушки и парни. Девушка заявила, что они предоставили полиции подробные отчеты.
Хозяин пляжа Бурак Бешер обвинил девушку в клевете.
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