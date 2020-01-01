Под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок
На трассе Николаев-Ульяновка произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Об этом сообщает издание Новости N.
Автомобили двигались со стороны Новой Одессы в направлении Николаева. В районе поворота на аэропорт, автомобиль Opel Combo с прицепом резко затормозил.
Водитель ехавшего следом автомобиля Ford Tourneo не успел отреагировать и врезался сзади в прицеп. Одновременно, в правом ряду Daewoo Lanos начал тормозить и в него въехал КАМАЗ.
Далее по принципу домино произошли последующие столкновения. В результате пострадало два человека - ребенок, находившийся в Daewoo Lanos и девушка-водитель авто Skoda. Обоих пострадавших с места происшествие увезли автомобили скорой помощи.
Автомобили полностью заблокировали движение в направлении Николаева.
Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок
Ранее сообщалось, что на Полтавщине в ДТП попал нефтевоз. Цистерна с двадцатью тоннами нефти повредила тягач в результате дорожно-транспортного происшествия.
Также сообщалось, что возле города Мена в Черниговской области автомобиль Geely врезался в дерево, два человека погибли.
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