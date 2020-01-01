Харьковская трасса оказалась рекордсменом по смертельным ДТП

Отремонтированные участки вызывают неуместную эйфорию у водителей - провоцируя превышение безопасной скорости, подчеркивают в Укравтодоре.

За январь-июнь на трассе М-03 погибли уже 44 человека zp.dsns.gov.ua

На автодорогах Украины в январе-июне произошло 72 394 аварий, в которых погибли 1482 человека. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило Государственное агентство автодорог Укравтодор.

По его данным, из них 46 800 случаев ДТП произошли из-за нарушения правил маневрирования и превышения безопасной скорости. В этих ДТП травмировались 8127 человек и 963 погибли.

На автодорогах государственного значения зафиксировано 6813 ДТП, в которых травмированы 2777 человек и погибли 522.

"На радостях от поездок новыми качественными дорогами, водители часто забывают о том, что: существуют четкие ограничения скорости и что на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы", - подчеркивают в Укравтодоре.

Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев - Харьков - Довжанский, где отремонтированные участки вызывают неуместную эйфорию у водителей, отмечается в сообщении. За январь-июнь на этой трассе погибли уже 44 человека.

Напомним, в Чутовском районе Полтавской области на 388 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский грузовой автомобиль DAF зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, повредив автомобиль.

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