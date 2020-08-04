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Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера

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Новый глава украинской делегации в Минске озвучил свои предложения и отношение к переговорному процессу.
Накануне Кравчук познакомился с участниками украинской делегации в Минске
Накануне Кравчук познакомился с участниками украинской делегации в Минске
facebook.com/pg/1leonidkravchuk

Власти Украины не отказываются от формулы Штаймайера, но необходимо решить, как ее имплементировать. Об этом во вторник, 4 августа, заявил новый глава делегации Украины на переговорах в Минске Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

"Никогда мы не отказывались - ни президент Зеленский, ни дипломаты - мы не отказывались от формулы Штайнмайера", - заверил он.

При этом Кравчук добавил, что стоит вопрос о ее внедрении. "Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения "формулы" в реальную жизнь", - отметил он.

Также он снова озвучил свое предложение о создании на Донбассе свободной экономической зоны. "Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - отметил Кравчук.

Новый глава делегации выступил против фиксации положений минских соглашений в Конституции Украины.

"Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция - это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы", - сказал Кравчук.

Он выразил мнение, что вопросы Донбасса и договоренностей в Минске "касаются повседневной экономической, социальной работы", поэтому должны быть на повестке каждый день, а не "записываться в конституцию".

Кравчук также сообщил, что сейчас ведется работа над определением концепции изменений в конституции. "Нужно еще время, чтобы изучить все плюсы и минусы, посмотреть все те реформы конституционного порядка, которые были в Украине. Такая работа ведется", - пояснил Кравчук.

Также он рассказал, на что Киев не пойдет в переговорах по Донбассу.

"Я скажу, какие компромиссы не могут обсуждаться в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или к территориальной целостности или к суверенитету - он глубоко ошибается. Это вопросы, которые за красной линией. Мы этих вопросов обсуждать не будем", - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.

 

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Теги: Кравчук, Леонид Кравчук, переговоры в Минске, минские договоренности, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    04.08.2020, 18:51
Оценка:  0
Woodbrother
Отправте дедушку на покой. А то он по старости и склерозу продасту Украину дешевле, чем сейчас торгует дядя Беня.
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