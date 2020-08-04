Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера

Власти Украины не отказываются от формулы Штаймайера, но необходимо решить, как ее имплементировать. Об этом во вторник, 4 августа, заявил новый глава делегации Украины на переговорах в Минске Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

"Никогда мы не отказывались - ни президент Зеленский, ни дипломаты - мы не отказывались от формулы Штайнмайера", - заверил он.

При этом Кравчук добавил, что стоит вопрос о ее внедрении. "Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения "формулы" в реальную жизнь", - отметил он.

Также он снова озвучил свое предложение о создании на Донбассе свободной экономической зоны. "Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - отметил Кравчук.