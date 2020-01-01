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Под Николаевым произошло ДТП с участием 9 автомобилей

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Пострадавшие отправлены в больницы. Никто не погиб.
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
mk.npu.gov.ua

Сегодня, 4 августа, в Николаевской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Среди пострадавших - малолетний ребенок. Об этом информирует областная полиция.

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По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 15:00 на трассе Благовещенское – Николаев. Вначале столкнулись КамАЗ и Daewoo Lanos, а потом в них врезались еще семь автомобилей.

В результате аварии шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть однолетний ребенок.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Она предусматривает до трех лет лишения свободы. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что во Львовской области фура врезалась в микроавтобус. Водитель микроавтобуса погиб. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя фуры, который превысил скорость.

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Теги: Николаевская область, ДТП
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