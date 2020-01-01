Работал в тюрьме "ЛНР": На Луганщине задержали пособника боевиков

Мужчина около года помогал оккупантам, но уволился из-за маленькой зарплаты.

На Луганщине полицейские разоблачили бывшего сотрудника исправительной колонии так называемой “ЛНР“. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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“Сегодня, 4 августа, во время несения службы на одном из блокпостов региона при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса полицейские обнаружили 36-летнего жителя Сорокино (бывший. Краснодон), который по базам данных значится как лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований“, - говорится в сообщении.

Как рассказал полицейским задержанный, в 2014 году он поступил на работу в исправительную колонию г. Суходольск “МВД ЛНР“, где занимался техническим обеспечением. За свою работу получал зарплату в размере 10 000 российских рублей. В 2015 году из-за маленькой зарплаты уволился.

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Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали боевика “Самообороны Крыма“. Мужчина активно способствовал российской оккупации полуострова, за что получил от России медаль.