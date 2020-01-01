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Топлес на унитазе, ДТП и космос: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 4 августа 2020 года.
Популярная британская певица Рита Ора снялась без бюстгальтера
Популярная британская певица Рита Ора снялась без бюстгальтера
instagram.com/ritaora
Cмотрите фотогалерею Топлес на унитазе, ДТП и космос: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 4 августа.
 
Возле города Мена в Черниговской области автомобиль Geely врезался в дерево, а на Полтавщине в ДТП попал нефтевоз.
 
Военные летчики отработали ночные боевые полеты, а на туристических объектах Карпат образовались огромные пробки.
 
Популярная британская певица Рита Ора снялась без бюстгальтера, а Джиджи Хадид позировала топлес и на унитазе.
 
Также, опубликованы лучшие фото первой миссии SpaceX.
 
 

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Теги: космос, ДТП, очередь, топлес, самолеты, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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