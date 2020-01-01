Топлес на унитазе, ДТП и космос: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 4 августа.

Возле города Мена в Черниговской области автомобиль Geely врезался в дерево, а на Полтавщине в ДТП попал нефтевоз.

Военные летчики отработали ночные боевые полеты, а на туристических объектах Карпат образовались огромные пробки.

Популярная британская певица Рита Ора снялась без бюстгальтера, а Джиджи Хадид позировала топлес и на унитазе.

Также, опубликованы лучшие фото первой миссии SpaceX.