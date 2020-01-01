Глава Гостуризма излечилась от COVID

В 20-ых числах июня глава Госагентства развития туризма Маряна Олескив получила положительный ПЦР-тест.

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив излечилась от коронавируса и вышла на работу. Об этом она написала 4 августа в своем Facebook.

"Коронавирус преодолен Я полноценно вернулась к любимой работе", - написала Олеськив.

Председатель Госагентства развития туризма 23 июня сообщила, что получила положительный результат теста на ПЦР. Тогда Олеськив заверила, что чувствует себя хорошо, но призвала не пренебрегать простыми правилами: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а если человек чувствует признаки заболевания - оставаться дома.

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