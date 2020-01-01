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Глава Гостуризма излечилась от COVID

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В 20-ых числах июня глава Госагентства развития туризма Маряна Олескив получила положительный ПЦР-тест.
Чиновница заболела еще в июне
Чиновница заболела еще в июне
Олеськив Facebook
 
Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив излечилась от коронавируса и вышла на работу. Об этом она написала 4 августа в своем Facebook.
 
"Коронавирус преодолен Я полноценно вернулась к любимой работе", - написала Олеськив.
 
Председатель Госагентства развития туризма 23 июня сообщила, что получила положительный результат теста на ПЦР. Тогда Олеськив заверила, что чувствует себя хорошо, но призвала не пренебрегать простыми правилами: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а если человек чувствует признаки заболевания - оставаться дома.
 
 
Еще сообщалось, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык излечился от коронавируса.

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Теги: инфекция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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