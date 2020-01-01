Отправил в СИЗО невиновного: Следователю сообщено о подозрении

ГБР уведомило о подозрении еще одного милиционера, нарушавшего закон во время Евромайдана.

4 июля 2020 года следователи спецуправления ГБР по “делам Майдана“ сообщили о подозрении следователю Смелянского отдела полиции Черкасской области. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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“По данным следствия, 24 января 2014 года правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств, сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 341 УК Украины заведомо невиновному лицу по делу “Черкасского Евромайдана“, которое не совершало никаких правонарушений и было задержано не на месте их совершения, а рядом с ним“, - рассказали в ГБР.

В дальнейшем, следователь по согласованию с прокурором обратился к следственному судье с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении потерпевшего, которое было удовлетворено.

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Таким образом, полицейский подозревается в:

заведомо незаконном задержании, приводе, домашнем аресте или содержании под стражей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 УК Украины);

привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также совместном с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что трое экс-беркутовцев предстанут перед судом по делу Майдана. По данным следствия, двое из них незаконно задержали участника протестов 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве.