В Минобразования назвали даты старта обучения в ВУЗах

Образовательный процесс будет начинаться в соответствии с распределением страны на четыре зоны.

Старшие курсы начнут образовательный процесс в ВУЗах с 1 сентября, а с 15 сентября учиться будут первокурсники бакалавриата и магистратуры. Об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений Украины сказал в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Образовательный процесс начинается с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендовано начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры. Но заведение высшего образования может принять решение (о начале учебного процесса — ред.) с любой (даты — ред.)", - сказал Шкарлет.

По его словам, образовательный процесс будет начинаться в соответствии с решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС , в соответствии с распределением страны на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Так, согласно постановлению, которое приняло правительство, учебный процесс не может проводиться, если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне.

Также Шкарлет рассказал о трех возможных сценариях начала учебного года в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet