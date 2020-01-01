Дело Ил-76: суд огласил выводы экспертизы
Эксперты пришли к выводу, что действия командования АТО находятся в причинной связи с катастрофой самолета Ил-76.
Днепропетровский апелляционный суд заслушал выводы военной экспертизы по делу о сбитом боевиками в 2014 году на Донбассе военно-транспортном самолете Ил-76. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Виталий Погосян, адвокат родственников погибших на борту Ил-76 десантников.
По его словам, эксперты пришли к выводу, что действия командования АТО во главе с начальником штаба генерал-майором Виктором Назаровым, планировавшим переброску сводной парашютно-десантной роты, находятся в причинной связи с катастрофой самолета Ил-76.
Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью сепаратисты сбили Ил-76МД. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.
Вскоре генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.
Назарова 27 марта 2017 года приговорили к семи годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда. Сейчас он выполняет свои служебные обязанности.
Высший совет правосудия 7 ноября 2018 года оставил без рассмотрения жалобу Назарова на судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Наталью Самоткан, которая объявила ему приговор.
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