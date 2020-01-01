Дело Ил-76: суд огласил выводы экспертизы

По его словам, эксперты пришли к выводу, что действия командования АТО во главе с начальником штаба генерал-майором Виктором Назаровым, планировавшим переброску сводной парашютно-десантной роты, находятся в причинной связи с катастрофой самолета Ил-76.

Вскоре генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

Назарова 27 марта 2017 года приговорили к семи годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда. Сейчас он выполняет свои служебные обязанности.

Высший совет правосудия 7 ноября 2018 года оставил без рассмотрения жалобу Назарова на судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Наталью Самоткан, которая объявила ему приговор.