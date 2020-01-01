Сепаратисты трижды атаковали ВСУ с начала суток

Военные ВСУ огня в ответ на провокации сепаратистов не открывали. Боевых потерь нет, так же как и ранений личного состава.

С начала текущих суток сепаратисты на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции, боевых потерь и ранений среди личного состава нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, оккупанты совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере.

Украинские военные огня в ответ не открывали. Боевых потерь нет.

Отметим, что в утренней сводке ООС также сообщалось о трех атаках на ВСУ со стороны сепаратистов.

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