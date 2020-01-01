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Сепаратисты трижды атаковали ВСУ с начала суток

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Военные ВСУ огня в ответ на провокации сепаратистов не открывали. Боевых потерь нет, так же как и ранений личного состава.
Потерь среди ВСУ нет
Потерь среди ВСУ нет
Пресс-центр штаба ООС / Facebook
 
С начала текущих суток сепаратисты на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции, боевых потерь и ранений среди личного состава нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
 
В частности, оккупанты совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере.
 
Украинские военные огня в ответ не открывали. Боевых потерь нет.
 
Отметим, что в утренней сводке ООС также сообщалось о трех атаках на ВСУ со стороны сепаратистов.
 
Как известно, 27 июля на Донбассе вступило в силу перемирие. Однако, за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ООС
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Источник: korrespondent.net

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