Госстат вычислил средний рост и вес украинцев
В Государственой службе статистики подсчитали рост, вес и образование украинцев и вывели это в среднее число.
Государственная служба статистики рассчитала данные украинцев в среднем, а именно рост, вес, образование и т.д. Об этом сообщатся на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см, в т.ч. женщин - 164 см, мужчин - 175 см.
Средний вес составляет 75 кг., в т.ч. женщин - 71 кг, мужчин - 80 кг.
Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,7%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,7%.
Что касается уровня образования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,4%.
Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.
Напомним, недавно стало известно, что перепись населения в Украине не проведут еще минимум два года.
В то же время в прошлом месяце Госстат заявил о сокращении населения Украины.
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