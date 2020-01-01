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Госстат вычислил средний рост и вес украинцев

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В Государственой службе статистики подсчитали рост, вес и образование украинцев и вывели это в среднее число.
Госстат подсчитал данные украинцев
Госстат подсчитал данные украинцев
 
Государственная служба статистики рассчитала данные украинцев в среднем, а именно рост, вес, образование  и т.д. Об этом сообщатся на сайте Госстата.
 
По данным статистического ведомства, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см, в т.ч. женщин - 164 см, мужчин - 175 см.
 
Средний вес составляет 75 кг., в т.ч. женщин - 71 кг, мужчин - 80 кг.
 
Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,7%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,7%.
 
Что касается уровня образования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,4%.
 
Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.
 
 

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Теги: образование, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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