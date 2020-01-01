Госстат вычислил средний рост и вес украинцев

В Государственой службе статистики подсчитали рост, вес и образование украинцев и вывели это в среднее число.

Государственная служба статистики рассчитала данные украинцев в среднем, а именно рост, вес, образование и т.д. Об этом сообщатся на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см, в т.ч. женщин - 164 см, мужчин - 175 см.

Средний вес составляет 75 кг., в т.ч. женщин - 71 кг, мужчин - 80 кг.

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,7%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,7%.

Что касается уровня образования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,4%.

Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.

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