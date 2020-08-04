МИД: Данных о пострадавших в Бейруте украинцах нет

Жертвами взрыва в порту пока стали 70 человек, еще более трех тысяч получили ранения, информировал Минздрав Ливана.

Жертвами взрыва в Бейруте уже стали 70 человек twitter.com/ajplus

Информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в ливанской столице Бейруте, пока нет. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Также министр пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате инцидента в порту столицы Ливана.

"Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", - отметил Кулеба.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

По последним данным Минздрава Ливана, жертвами взрыва стали 70 человек, еще более трех тысяч получили ранения разной тяжести.

Ряд стран предложил помощь Ливану

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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