В Николаевской области вспыхнул крупный пожар

Огонь распространился на площадь около 2,5 гектара. Мониторинг обстановки проводится с помощью квадрокоптера.

На Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горит сухая трава, камыш и кустарники. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что несколько масштабных очагов огня зафиксировали на территории садово-виноградного общества Металлург.

"По прибытию пожарными выяснено, что ориентировочная площадь горения составляет 2,5 га, также существовала угроза распространения на дачные дома и Галициновское лесное урочище", - указано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что ситуация контролируется. Мониторинг обстановки проводится с помощью квадрокоптера ГУ ГСЧС Украины в регионе.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что в Украине в первом полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров увеличилось в три раза, а площадь - в 40 раз.

Также в Киевской области произошел пожар на территории частного домохозяйства, сгорели две тонны соломы и пять автомобилей.

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