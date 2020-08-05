Часть продукции изготовлялась в "ДНР". Всего было изъято 50 тысяч пачек сигарет, табак и другие товары.

В Изюме Харьковской области правоохранители во вторник, 4 августа, выявили склад контрафактных табачных изделий и изъяли около 50 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В ходе обысков, проведенных 4 августа в торговых павильонах и складах, расположенных в Изюме, изъято около 50 тысяч пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории ("ДНР"), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучно сигарет в домашних условиях, табак для кальянов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятая продукция направлена на экспертизу. Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к незаконному производству и продаже сигарет.

Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине накрыли склад контрафактных сигарет

Ранее сообщалось, что на границе с Беларусью изъяли более 130 тысяч пачек сигарет. Это была самая большая за последние годы партия контрабанды.

А в Днепропетровской области СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн гривен. Злоумышленники организовали их незаконное изготовление с целью сбыта в Украине и ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet