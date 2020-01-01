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Боевики в ООС пять раз нарушили перемирие

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Сепаратисты трижды стреляли в минувшие сутки и два раза в начале текущих.
В ответ на провокации в ВСУ огонь не открывали
В ответ на провокации в ВСУ огонь не открывали
mil.in.ua/

В прошедший день на Донбассе фиксировались единичные выстрелы. Так, оккупанты три раза устроили провокацию: близ Майорского, Песков и Луганского.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Стрельба велась из противотанкового и подствольного гранатометов. Так как выстрелы были неприцельными, защитники не открывали огонь в ответ.

На участках ответственности большинства подразделений нарушений тишины не зафиксировано. Боевых ранений и потерь в рядах ВСУ не было.

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С начала текущих суток захватчики дважды стреляли неподалеку от Шумов. Они применили подствольный гранатомет, но из-за провокационного характера выстрелов ответный удар нанесен не был.

Напомним, ранее мы писали, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе.

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Теги: ООС, обстрел, Донбасс, перемирие, боевые действия, режим тишины на Донбассе, сепаратисты
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