Боевики в ООС пять раз нарушили перемирие
В прошедший день на Донбассе фиксировались единичные выстрелы. Так, оккупанты три раза устроили провокацию: близ Майорского, Песков и Луганского.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Стрельба велась из противотанкового и подствольного гранатометов. Так как выстрелы были неприцельными, защитники не открывали огонь в ответ.
На участках ответственности большинства подразделений нарушений тишины не зафиксировано. Боевых ранений и потерь в рядах ВСУ не было.
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С начала текущих суток захватчики дважды стреляли неподалеку от Шумов. Они применили подствольный гранатомет, но из-за провокационного характера выстрелов ответный удар нанесен не был.
Напомним, ранее мы писали, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе.