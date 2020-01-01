В Харькове за торговлю оружием задержали военнослужащего

У задержанного изъяли электродетонаторы, корпуса и взрыватели для ручных гранат, винтовку и патроны к ней.

В Харькове сотрудники полиции задержали 35-летнего военнослужащего, который торговал огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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По версии следствия, военнослужащий ВСУ некоторое время назад наладил незаконный сбыт оружия и боеприпасов. Полиция собрала вещественные доказательства, после чего его задержали.

Во время обыска у задержанного изъяли электродетонаторы, корпуса и взрыватели гранат, винтовку и патроны к ней.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 с. 263 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Запорожье бывший боец спецподразделения “Беркут“ переделывал стартовые и травматические пистолеты в боевые, а потом продавал их. Его задержали при попытке продать 10 боевых пистолетов, переделанных из стартовых.