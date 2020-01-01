УНИКА расширяет линейку продаж Е-КАСКО

Страховая компания «УНИКА» продолжает внедрять новые удобные сервисы для своих клиентов

В июле 2020 УНИКА расширила продажи электронных страховых договоров

Ориентируясь на положительный опыт внедрения Е-КАСКО с Порше Финанс Групп в мае этого года, УНИКА расширила продажи электронных страховых договоров КАСКО для некредитных автомобилей.

Как это работает и что означает для клиентов?

При заключении электронного договора не нужно печатать и подписывать огромное количество бумаги − ведь УНИКА за сохранение природных ресурсов. Клиент подписывает договор через СМС-сообщения, а полис КАСКО отправляется на его электронную почту в формате PDF. Таким образом, потерять полис невозможно − клиент всегда может найти его в своей электронной почте, или в Кабинете клиента myUNIQA.

Клиенту при пролонгации или страховании нового автомобиля нет необходимости посещать офис компании «УНИКА» − оформление договора происходит дистанционно.

УНИКА постоянно уделяет большое внимание совершенствованию урегулирования страховых событий, упрощает и переводит в цифровой формат все возможные процессы по урегулированию убытков.

Справка UNIQA в Украине:

UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании «УНИКА» и «УНИКА Жизнь», центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания «УНИКА» обладатель Customer's Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.



UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Около 20 000 сотрудников и эксклюзивных партнеров по продажам обслуживают более 10,1 миллиона клиентов в 18 странах. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка более 21%. UNIQA работает на 15 рынках в растущем регионе ЦВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия и Украина. UNIQA Group также включает страховые компании в Швейцарии и Лихтенштейне.

УНІКА розширює лінійку продажів Е-КАСКО

Страхова компанія «УНІКА» продовжує впроваджувати нові зручні сервіси для своїх клієнтів

В липні 2020 року УНІКА розширила продажі електронних страхових договорів

Орієнтуючись на позитивний досвід впровадження Е-КАСКО з Порше Фінанс Груп в травні цього року, УНІКА розширила продажі електронних страхових договорів КАСКО для некредитних автомобілів.

Як це працює і що означає для клієнтів?

При укладенні електронного договору не потрібно друкувати та підписувати величезну кількість паперу – адже УНІКА за збереження природних ресурсів. Клієнт підписує договір через СМС-повідомлення, а поліс КАСКО відправляється на його електронну пошту у форматі PDF-файлу. Тобто відтепер загубити поліс неможливо − клієнт завжди може знайти його на електронній пошті, або в Кабінеті клієнта myUNIQA.

При пролонгації чи страхуванні нового авто клієнту навіть немає потреби відвідувати офіс компанії «УНІКА» – оформлення договору відбувається дистанційно.

УНІКА постійно приділяє велику увагу вдосконаленню врегулювання страхових подій, спрощує і переводить в цифровий формат всі можливі процеси з врегулювання збитків.

UNIQA в Україні:

UNIQA Group вийшла на ринок України в 2006 році. Сьогодні компанії «УНІКА» і «УНІКА Життя», центральні офіси яких розташовані в Києві, пропонують всі види ризикового страхування і страхування життя через загальнонаціональну мережу. Більше 1 тис. співробітників УНІКА в Україні обслуговують близько 1 мільйона страхових полісів. Страхова компанія «УНІКА» володар Customer's Friend- Superior Excellence, Міжнародної асоціації сертифікації ICERTIAS (Цюріх, Швейцарія) за зразкові відносини з клієнтами.

UNIQA Group є однією з провідних страхових груп на своїх основних ринках в Австрії та Центральній і Східній Європі (ЦСЄ). Близько 20 000 співробітників і ексклюзивних партнерів з продажу обслуговують понад 10,1 мільйона клієнтів в 18 країнах. UNIQA є другою за величиною страховою групою в Австрії з часткою ринку більше 21%. UNIQA працює на 15 ринках в зростаючому регіоні ЦСЄ: Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Косово, Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина та Україна. UNIQA Group також включає страхові компанії в Швейцарії і Ліхтенштейні.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине