"Красный Крест" направил новый гуманитарный груз в Донецк

Жители временно оккупированных территорий получат продуктовые наборы, строительные материалы и лекарства.

Сегодня, 5 августа, в зоне проведения ООС четыре грузовика Международного комитета “Красного Креста“ пересекли линию соприкосновения и направились на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает ГПС Украины.

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В грузовиках находятся продуктовые наборы, строительные материалы, гигиенические средства, товары медицинского назначения и медицинское оборудование. Общий вес груза – 49 тонн.

В соответствии с распоряжением командующего Объединенных Сил, оформление и пропуск грузовиков с гуманитарной помощью через линию разграничения прошло по установленному порядку.

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Нужно отметить, что представители НВФ сегодня продолжают блокировать линию разграничения, но грузовики “Красного Креста“ пропустили.

Ранее стало известно, что “Красный Крест“ передаст Украине медикаменты и медицинское оборудование для борьбы коронавирусом.