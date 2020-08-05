Ситуация в Харькове и Ровно очень напряженная – Минздрав

Две области уже в пятницу могут вывести в зеленую зону карантина, еще две – наоборот покинут ее.

Винницкая и Тернопольская области четвертый день подряд отвечают стандартам Минздрава по заболеваемости COVID-19 и могут быть переведены в зеленую зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в среду, 5 августа.

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В то же время, по его словам, Ровенская и Харьковская области наоборот демонстрируют превышение допустимых показателей по уровню заболеваемости. Ровенская область – уже 9 дней подряд, Харьковская – шесть.

На заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое состоится в пятницу, будет решаться вопрос о усилении карантина в одних регионах и его ослаблении – в других.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 1 271 человек. Это рекордное количество заболевших украинцев с момента начала пандемии.