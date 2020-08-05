Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ситуация в Харькове и Ровно очень напряженная – Минздрав

Комментариев: 1
Две области уже в пятницу могут вывести в зеленую зону карантина, еще две – наоборот покинут ее.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

Винницкая и Тернопольская области четвертый день подряд отвечают стандартам Минздрава по заболеваемости COVID-19 и могут быть переведены в зеленую зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в среду, 5 августа.

Читай также: COVID-19 в Киеве: 150 новых больных за сутки

В то же время, по его словам, Ровенская и Харьковская области наоборот демонстрируют превышение допустимых показателей по уровню заболеваемости. Ровенская область – уже 9 дней подряд, Харьковская – шесть.

На заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое состоится в пятницу, будет решаться вопрос о усилении карантина в одних регионах и его ослаблении – в других.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 1 271 человек. Это рекордное количество заболевших украинцев с момента начала пандемии.

Поделись:
Теги: карантин, коронавирус, Харьковская область, Ровенская область, Минздрав, Степанов, Винницкая область, Тернопольская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
T-REX2    05.08.2020, 11:32
Оценка:  -16
T-REX2
Из красной сразу в зеленую.Вот это шахматы
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь