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МОЗ Израиля просит отменить паломничество хасидов в Украину

Комментариев: 1
Минздрав страны опасается нового всплеска коронавирусной инфекции.
Хасидов просят не приезжать в Умань
Хасидов просят не приезжать в Умань
depositphotos.com

Празднование Рош а-Шана в этом году рекомендуют провести без массовых собраний. В связи с этим хасидам, которые обычно приезжают в Умань, хотят запретить паломничество.

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С просьбой о запрете, в частности, выступил МОЗ Израиля, передают израильские СМИ. 

Власти государства считают, что скопление 30 тысяч человек на маленькой территории может спровоцировать новый коронавирусный пик.

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В Минздраве Израиля просят украинские власти издать указ о запрете паломничества на официальном уровне. По мнению израильтян, только так получится избежать волны заболеваемости.

Ранее против приезда паломников в Умань выступил МИД Украины, посол Израиля и мэр Умани.

Однако, напомним, мы писали, что Кабмин еще не определился с приездом паломников в Умань.

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Теги: хасиды, Умань, Израиль, МОЗ, Минздрав, паломничество, отмена
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    05.08.2020, 11:59
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Обязательно запретить! Они же месяц не моются.
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