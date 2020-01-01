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"Жигули" намотало на столб: Смертельное ДТП под Запорожьем

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В полиции заявили, что водитель был пьян.
"Жигули" намотало на столб: Смертельное ДТП под Запорожьем
© zp.npu.gov.ua
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"Жигули" намотало на столб: Смертельное ДТП под Запорожьем
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В Запорожской области полиция устанавливает обстоятельства смертельной ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

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Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в полицию 5 августа в 6:40 утра. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Михайловского отделения, сотрудники ГУ ДСНС Украины в Запорожской области и медики.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля ВАЗ 1998 года рождения, двигаясь по улице Пушкина в поселке Михайловка, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с электроопорой. По данным медицинского осмотра, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных трав мужчина скончался на месте происшествия.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Пострадавшие отправлены в больницы. Никто не погиб.

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Теги: ДТП, смерть, Запорожская область, пьяное вождение
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