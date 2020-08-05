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В Харькове мужчина обокрал магазин и спрятался в мусорном баке

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Незадачливого вора доставали из "укрытия" неравнодушные граждане.
Вор прятался в мусорном баке
Вор прятался в мусорном баке
кадр из видео

В Харькове мужчина обокрал магазин, после чего попытался спрятаться в мусорном баке. Оттуда его пришлось доставать неравнодушным гражданам. Об этом пишет местный ресурс sq.com.ua.

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“На Дворце Спорта украл кассу из молочного магазина. Был пойман неравнодушными гражданами, и было сделано физическое замечание. Короче говоря, воспитательный процесс на высшем уровне“, - говорится в сообщении под видео, опубликованном в социальных сетях.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе парочка под угрозой ножа украла в магазине кофе и шампунь. Теперь мужчине и женщине грозит тюремный срок за разбойное нападение.

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Теги: кража, вор, Харьков, магазин
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