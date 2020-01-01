В Днепре судят преступников, продававших некачественные товары

Преступная группа действовала четыре года.

В Днепре прокуратура передала в суд первой инстанции для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которые изготавливали сухое молоко, а потом продавали его под известными брендами. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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По версии следствия, с 2016 по 2020 года участники этой преступной группы самостоятельно изготавливали сухое молоко, а потом его реализовывали. При этом свой товар они выдавали за высококачественную продукцию известных брендов. Разрешений на использование чужих торговых марок у них не было.

Злоумышленники создали товарищество с ограниченной ответственностью, арендовали помещения, где и осуществляли свою незаконную деятельность.

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Масштабы были очень большими. Так, только в 2019 году они изготовили 200 тонн поддельного сухого молока на общую сумму в 5,5 млн. грн.

Ранее в Киевской и Житомирской области сотрудники СБУ выявили и ликвидировали производство фальсифицированных дезинфекторов. Преступники поставляли их в больницы.