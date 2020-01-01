Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре судят преступников, продававших некачественные товары

Комментариев: 0
Преступная группа действовала четыре года.
Место, где делали некачественные товары
Место, где делали некачественные товары
dnipr.gp.gov.ua

В Днепре прокуратура передала в суд первой инстанции для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которые изготавливали сухое молоко, а потом продавали его под известными брендами. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Читай также: В Закарпатье “накрыли“ бизнес по изготовлению фальсификата бытовой химии

По версии следствия, с 2016 по 2020 года участники этой преступной группы самостоятельно изготавливали сухое молоко, а потом его реализовывали. При этом свой товар они выдавали за высококачественную продукцию известных брендов. Разрешений на использование чужих торговых марок у них не было. 

Злоумышленники создали товарищество с ограниченной ответственностью, арендовали помещения, где и осуществляли свою незаконную деятельность.

Читай также: Налоговики нашли фальсификат на столичных заправках

Масштабы были очень большими. Так, только в 2019 году они изготовили 200 тонн поддельного сухого молока на общую сумму в 5,5 млн. грн.

Ранее в Киевской и Житомирской области сотрудники СБУ выявили и ликвидировали производство фальсифицированных дезинфекторов. Преступники поставляли их в больницы.

Поделись:
Теги: Днепр, преступная группа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь