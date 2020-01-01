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Опасные Карпаты: Туристов предупредили об оползнях

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Ливни на Западной Украине могут привести к гидрологическим изменениям.
Из-за ливней могут также образоваться сели и подтопления. Фото иллюстративное
Из-за ливней могут также образоваться сели и подтопления. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Обильные осадки грозят Закарпатью разрушительными последствиями. Так, низины может подтопить, также возможны оползни почвы.

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Об этом в среду, 5 августа, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Ожидается быстротечное повышение на 0,3-1,0 м уровня воды. Он может подняться в местах, где прошли дожди, на малых водотоках.

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В западной и центральной частях Закарпатской области может сформироваться значительный местный и склонный сток. Пониженные места рискуют оказаться под водой.

В то же время в горах могут сформироваться селевые потоки. А переувлажненная почва грозит оползнями.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах наблюдается аномальное “нашествие“ туристов.

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Теги: аномалии, оползни, Закарпатье, Западная Украина, горы, селевой поток, Карпаты, ГСЧС, предупреждение
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