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Под Николаевом мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Комментариев: 1
Злоумышленник воспользовался тем, что мать ребенка ушла в магазин.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Николаевской области полицейские сообщили о подозрении местному жителю, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Об этом информирует пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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Как сообщается, 3 июля в Снигирёвский отдел полиции региона обратилась 31-летняя женщина с сообщением о том, что сожитель изнасиловал ее дочь.

Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что в начале недели женщина пошла в магазин, а мужчина, воспользовавшись отсутствием матери, изнасиловал падчерицу. О том, что произошло, женщина узнала через несколько дней и сразу обратилась в полицию.

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Сейчас следователи назначили проведение необходимых экспертиз.

По согласованию с местной прокуратурой следователи объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины “Изнасилование малолетнего лица“, санкция статьи предусматривает наказание – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время преступнику будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине известный фотограф развращал 9-летнюю девочку. Злоумышленник не ограничился одним “свиданием“ и уговаривал ребенка прийти второй раз с подружкой.

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Теги: педофил, изнасилование, Николаевская область
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    05.08.2020, 13:20
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Может привязать его к столбу, так что бы то что между было хорошо видно и предложить людям наказать его ногами.
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