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В Днепре водитель зажал инвалида дверью и протащил, чтобы не везти

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Автомобилист, управляющий маршрутным такси, отказался обслужить женщину по льготному документу.
Пассажира протащили несколько метров
Пассажира протащили несколько метров
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Водитель маршрутки №136 в Днепре не захотел обслуживать 41-летнюю Марину Т. с инвалидностью. Чтобы женщина не зашла в салон, он придавил ее дверью на ступеньках.

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Об этом пострадавшая сообщила в сообществе “12 квартал Днепра”.

Уточняется, что так пассажир проехала несколько метров. Ей зажало дверью ногу и руку, в которой она держала трость. После за женщину вступились люди, находящиеся в маршрутке.

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В итоге она смогла попасть внутрь транспортного средства, но водитель заявил, что все равно не намерен обслуживать калеку.

На конечной остановке женщина подошла к диспетчеру.

Я показала свою синюю правую руку, но, захлебываясь слезами, не смогла толком ничего объяснить. Подбежал водитель и снова назвал меня калекой, заявив, что я все придумала, - рассказала пострадавшая.

Позже на инцидент отреагировали в гордепартаменте транспорта. Там пообещали разобраться в ситуации и напомнить водителю правила обслуживания льготников.

С маршрутчиком пообещали разобраться
С маршрутчиком пообещали разобраться
facebook.com/groups/809361489219087

Напомним, ранее мы писали, что маршрутчик из Днепра вытолкал пассажира без маски.

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Теги: инвалид, маршрутка, дверь, Днепр, отказ, льготники
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