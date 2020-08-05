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Жителя Донбасса задержали за убийство священнослужителя

Комментариев: 1
Убийца изуродовал тело священнослужителя, а потом бросил его в кустах недалеко от автобусной остановки.
Житель Дружковки, которого подозревают в убийстве
Житель Дружковки, которого подозревают в убийстве
police.dn.ua

В Донецкой области сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Дружковки, которого подозревают в убийстве священнослужителя. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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По версии следствия, подозреваемый убил священнослужителя в Хмельницкой области, а его изуродованное тело бросил в кустах недалеко от автобусной остановки. Потом он вернулся домой, оставив при себе некоторые вещи убитого.

Полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий, в результате которых были установлены лица, с которыми убитый контактировал перед смертью. Так они вышли на след 28-летнего жителя Дружковки.

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При обыске у задержанного изъяли личные вещи убитого священнослужителя. Его подозревают в совершении умышленного убийства. Наказание по этой статье УК Украины – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Черниговской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он зарезал своего 8-летнего сына. Следствие выясняет все обстоятельства трагедии.

 

police.dn.ua

 

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Теги: убийство, священнослужитель
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    05.08.2020, 13:51
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Трудно даже представить мотивацию этого ублюдка. Неужели на личные вещи соблазнился?
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